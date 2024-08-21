الاحتلال يداهم مخيم بلاطة واشتباكات في نابلس

وبحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني دارت اشتباكات مسلحة في البلدة القديمة في نابلس خلال التصدي للقوات المحتلة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين واعتقال 15 فلسطينيا.
كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية اليوم الأربعاء، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا.
الى ذلك قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية ببيان، إن قوات الاحتلال هدمت منشآت زراعية وبركسات بالقرب من مدرسة اتحاد صفا الثانوية بمدينة رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام في بلدة عناتا شرق القدس وجرفت أساسات منزل قيد الإنشاء.
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