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الاحتلال يدعي اغتيال مسؤول بارز لدى حماس

عناصر من جيش الاحتلال
عناصر من جيش الاحتلال




 

السبت، 10-08-2024 03:36 م

الوكيل الإخباري-   ادعى جيش الاحتلال اليوم  السبت، اغتيال رئيس جهاز الأمن العام لدى حركة المقاومة "حماس" جنوبي قطاع غزة، وليد السوسي.

وذكر الجيش، في بيان: "في الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة،  وليد السوسي، أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس ورئيس جهاز الأمن العام لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية الهمجية في قطاع غزة، حيث قصف فجر السبت أيضا مدرسة "التابعين"، مما تسبب باستشهاد اكثر من 100 فلسطيني  . 

 

سكاي نيوز عربية

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