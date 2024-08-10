الاحتلال يدعي اغتيال مسؤول بارز لدى حماس

وذكر الجيش، في بيان: "في الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة، وليد السوسي، أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس ورئيس جهاز الأمن العام لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".
ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية الهمجية في قطاع غزة، حيث قصف فجر السبت أيضا مدرسة "التابعين"، مما تسبب باستشهاد اكثر من 100 فلسطيني .
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