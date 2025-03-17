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            الاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة باتجاه مدينة جنين ومخيمها
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:26 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
قالت مصادر للجزيرة إن الاحتلال يدفع بتعزيزات جديدة باتجاه مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.
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ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 935 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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