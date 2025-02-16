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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم ومخيميها

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 16-02-2025 01:19 ص
الوكيل الإخباري-   دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة طولكرم ومخيميها: طولكرم ونور شمس، مع تواصل عدوانه لليوم الـ20 على التوالي.اضافة اعلان


وتواصل قوات الاحتلال استيلائها على عدد من المنازل خاصة القريبة والمحاذية لمخيم طولكرم، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد تشريد سكانها.
 
gnews

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