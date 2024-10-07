 
الإثنين 2024-10-07 12:16 م
 

الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طولكرم

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 07-10-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-  دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بمزيد من تعزيزاتها العسكرية باتجاه مدينة طولكرم، تزامنا مع استمرار اقتحامها للمدينة منذ منتصف الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية بوصول تعزيزات لآليات الاحتلال باتجاه المدينة من محورها الغربي، جابت شوارعها وأحياءها الغربية والشرقية والجنوبية، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت في محيط مستشفى الشهيد ثابت الحكومي.

وكانت آليات الاحتلال وجرافاتها اقتحمت المدينة بعد منتصف الليل، وشرعت بتجريف البنية التحتية في محيط دوار العليمي غربا، ودوار اليونس شمالا، ودوار اكتابا شرقا، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مخيم نور شمس من منطقة دوار اكتابا وشارع السكة بسواتر ترابية.

كما جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، والذي دمرته قوات الاحتلال بشكل كامل خلال الاقتحامات السابقة للمخيم.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الراجلة قرية شوفة جنوب شرق طولكرم، من جهة مستعمرة "أفني حيفتس"، القريبة منها، وأجرت عملية تمشيط واسعة في أراضيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأعلن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة عن تعليق دوام المؤسسات في المحافظة لهذا اليوم، نظرا لاستمرار اقتحام الاحتلال للمدينة، في الوقت الذي قررت مديرية التربية والتعليم تحويل الدراسة عن بعد في مدارس المدينة والضواحي.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الخيار والكوسا والبطاطا.. أسعار الخضار تشهد ارتفاعاً في السوق المركزي

هيئة تنظيم النقل البري

أخبار محلية تشغيل مركز الانطلاق الموحد لوسائط النقل الدولي في الأول من كانون الثاني المقبل

أرشيفية

أخبار محلية "الأرصاد" توضح حول الأمطار بالمملكة

من المصدر

عربي ودولي زلزال يضرب نيوزيلندا

جانب من وصول طائرة المساعدات

أخبار محلية وزير الخارجية يصل بيروت على متن طائرة مساعدات أردنية للأشقاء في لبنان

تعبيرية

أخبار الشركات بـ70 مليون دينار.. "المراعي" السعودية تستحوذ على "حمودة" الأردنية

طلبة المدارس

خاص بالوكيل تعديل دوام المدارس اعتباراً من 3 / 11 - تفاصيل

صواريخ المقادمة "M90"

فلسطين القسام تقصف تل أبيب بصواريخ "M90"



 


الأكثر مشاهدة