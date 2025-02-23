الاحتلال يدفع بدبابات إلى محيط جنين

الوكيل الإخباري- وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على شمال الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية "دبابات"، إلى محيط مدينة جنين.

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وقال وزير جيش الاحتلال، إسرائيلي كاتس اليوم الأحد، للإذاعة العبرية، إنه أصدر تعليماته بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المخيمات وتعليق أنشطة "الأونروا" فيها وعدم السماح للسكان بالعودة إليها مرة أخرى.