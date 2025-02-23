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الاحتلال يدفع بدبابات إلى محيط جنين

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأحد، 23-02-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري-    وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتواصل على شمال الضفة الغربية، ودفعت بتعزيزات عسكرية "دبابات"، إلى محيط مدينة جنين.

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وقال وزير جيش الاحتلال، إسرائيلي كاتس اليوم الأحد، للإذاعة العبرية، إنه أصدر تعليماته بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المخيمات وتعليق أنشطة "الأونروا" فيها وعدم السماح للسكان بالعودة إليها مرة أخرى.


فيما، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .

 
gnews

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