الاحتلال يدفع بدبابات إلى محيط جنين

وقال وزير جيش الاحتلال، إسرائيلي كاتس اليوم الأحد، للإذاعة العبرية، إنه أصدر تعليماته بالاستعداد للبقاء لفترة طويلة في المخيمات وتعليق أنشطة "الأونروا" فيها وعدم السماح للسكان بالعودة إليها مرة أخرى.
فيما، أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بهدم منزل في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية .
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