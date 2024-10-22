الاحتلال يدمر أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا في غزة

وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أضرم الجيش الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس.
والمدارس التي أضرمت فيها النيران هي: "الكويت، و"حلب"، و"حمد" وهي المدارس الرئيسية في جباليا.
وتولت إحراق هذه المدارس كتيبة غفعاتي 432.
ولا يكاد يمر يوم إلا ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة، أو أكثر بعد أن أصبحت المدارس ملاذا للنازحين الهاربين من القصف.
ودمّر الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا، و332 مدرسة وجامعة جزئيا، حسب مركز الإحصاء الفلسطيني.
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