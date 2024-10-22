الاحتلال يدمر أكثر من 120 مدرسة وجامعة تدميرا كليا في غزة

الوكيل الإخباري - أحرقت ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين مدرسة جديدة في جباليا، ضمن عملية إبادة جماعية واسعة ترتكبها في شمال قطاع غزة.

اضافة اعلان



‏وبذلك يصل إجمالي عدد المدارس التي أضرم الجيش الإسرائيلي فيها النيران خلال اليومين الماضيين إلى 3 مدارس.



والمدارس التي أضرمت فيها النيران هي: "الكويت، و"حلب"، و"حمد" وهي المدارس الرئيسية في جباليا.



وتولت إحراق هذه المدارس كتيبة غفعاتي 432.