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الاحتلال يدمر البنية التحتية في عدة مناطق في مدينة جنين

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-09-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-  شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بتجريف شوارع وأحياء في مدينة جنين.

وأفادت مصادر، بأن آليات الاحتلال جرفت عدداً من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي. 

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كما اقتحمت قوات الاحتلال حارة السمران في مخيم جنين، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وأطلقت مسيرات تجاه منازل المواطنين فيه، وتمركزت قوات الاحتلال في محيط مسجد طوالبة وحي الزهراء القريب من مدخل المخيم. 

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، ظهر اليوم وحاصرت كلا من مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف.

وفا

 
gnews

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