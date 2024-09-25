الاحتلال يدمر البنية التحتية في عدة مناطق في مدينة جنين

وأفادت مصادر
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين، ظهر اليوم وحاصرت كلا من مستشفى جنين الحكومي، ومستشفى ابن سينا، وشرعت بتفتيش سيارات الإسعاف.
وفا
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