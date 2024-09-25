الاحتلال يدمر البنية التحتية في عدة مناطق في مدينة جنين

الوكيل الإخباري- شرعت آليات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، بتجريف شوارع وأحياء في مدينة جنين.



وأفادت مصادر ، بأن آليات الاحتلال جرفت عدداً من الشوارع في محيط مسجد خالد بن الوليد، ودمرت البنية التحتية في محيط ملعب البلدية، وأحياء من الحي الشرقي.





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