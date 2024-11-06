الاحتلال يدمر البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها

وقالت مصادر، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز دوتان العسكري، وانتشرت في أحياء المراح، والشرقي، والزهراء، ومدخل جنين، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، فيما وصلت تعزيزات برفقة جرافة عسكرية من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.
وبدأت جرافة الاحتلال بتدمير الشوارع بالقرب من مدرسة الوكالة في مخيم جنين، ومدخل مخيم جنين، وتجريف ممتلكات الفلسطينيين فيه. واعلنت مديرية تربية جنين تعليق الدوام الوجاهي للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لليوم الاربعاء وتحويله الى الدوام الالكتروني.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين جنوب غرب جنين فجراً وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
استشهاد أم وأطفالها الثلاثة في قصف الاحتلال منزلا في بيت لاهيا
-
بعد إقالة غالانت.. بينيت يصف قيادة إسرائيل بـ"المجنونة والمريضة"
-
شهيدتان و4 جرحى في خان يونس و8 مصابين بينهم أطفال ونساء في النصيرات
-
8 شهداء بالضفة والاحتلال يقتحم جنين وسلفيت
-
غالانت: 3 أسباب تقف وراء قرار إقالتي
-
17 شهيدا و86 جريحا في غزة خلال 24 ساعة
-
القسام تجهز على 5 جنود إسرائيليين من مسافة صفر
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43.391 والإصابات إلى 102.347 منذ بدء العدوان