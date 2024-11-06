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الاحتلال يدمر البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 06-11-2024 09:47 ص
الوكيل الإخباري-  تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وسط تدمير للبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين .اضافة اعلان


وقالت مصادر، إن عدداً كبيراً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من حاجز دوتان العسكري، وانتشرت في أحياء المراح، والشرقي، والزهراء، ومدخل جنين، وداهمت عدداً من منازل الفلسطينيين وفتشتها، فيما وصلت تعزيزات برفقة جرافة عسكرية من حاجز الجلمة إلى محيط مخيم جنين.

وبدأت جرافة الاحتلال بتدمير الشوارع بالقرب من مدرسة الوكالة في مخيم جنين، ومدخل مخيم جنين، وتجريف ممتلكات الفلسطينيين فيه. واعلنت مديرية تربية جنين تعليق الدوام الوجاهي للطلاب في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لليوم الاربعاء وتحويله الى الدوام الالكتروني.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين جنوب غرب جنين فجراً وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها.

وفا
 
gnews

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