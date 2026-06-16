الاحتلال يدمر منشآت زراعية وخزانات مياه في عاطوف بالأغوار الفلسطينية

01:11 م

الوكيل الإخباري- أقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على تدمير منشآت زراعية وخزانات مياه في منطقة تقع شرق قرية عاطوف بالأغوار الشمالية الفلسطينية المحتلة. اضافة اعلان





وأفاد مجلس قروي عاطوف في بيان، بأن آليات عسكرية تابعة للاحتلال اقتحمت المنطقة، وهدمت الخزانات والمنشآت بشكل كامل؛ بهدف ضرب مقومات صمود المزارعين والرعاة في تلك المنطقة الحيوية. ولم يكتف الاحتلال بالتدمير، بل وجه تهديدات مباشرة لأحد المواطنين بهدم مسكنه وحظائر أغنامه، لإجباره على مغادرة المنطقة قسرا وتخلية أرضه لصالح المشاريع الاستيطانية.





