الاحتلال يدمر 90 % من منازل رفح

الوكيل الإخباري- دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 90 بالمئة من منازل مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة، حيث لا تزال المدينة تعيش تحت وطأة كارثة إنسانية شاملة ودمار هائل طال جميع مناحي الحياة نتيجة للعدوان الهمجي الإسرائيلي.

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