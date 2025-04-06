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الاحتلال يدمر 90 % من منازل رفح

غزة
غزة
 
الأحد، 06-04-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 90 بالمئة من منازل مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة، حيث لا تزال المدينة تعيش تحت وطأة كارثة إنسانية شاملة ودمار هائل طال جميع مناحي الحياة نتيجة للعدوان الهمجي الإسرائيلي.

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وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال حول رفح إلى "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" بعد عزلها عن باقي مناطق القطاع، مواصلا ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، ومتسببا في تدمير ممنهج للبنية التحتية والمرافق الحيوية، ما جعل المدينة غير صالحة للعيش.

 
gnews

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