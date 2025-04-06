الاحتلال يدمر 90 % من منازل رفح

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال حول رفح إلى "منطقة عمليات عسكرية مغلقة" بعد عزلها عن باقي مناطق القطاع، مواصلا ارتكاب المجازر بحق المدنيين العزل، ومتسببا في تدمير ممنهج للبنية التحتية والمرافق الحيوية، ما جعل المدينة غير صالحة للعيش.
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