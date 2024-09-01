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الاحتلال يدهم قرية قرب الخليل

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 01-09-2024 02:54 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت قرية سنجر في دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية بالتزامن مع استمرار اقتحام بلدة إذنا غرب المدينة.اضافة اعلان


يأتي هذا التطور بينما تشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام لعدد من البلدات والقرى بحثا عن منفذي العملية التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
 
gnews

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