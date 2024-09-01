الاحتلال يدهم قرية قرب الخليل

يأتي هذا التطور بينما تشن قوات الاحتلال عمليات اقتحام لعدد من البلدات والقرى بحثا عن منفذي العملية التي أسفرت عن مقتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية.
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