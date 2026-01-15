الخميس 2026-01-15 09:55 ص

الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين

الوكيل الإخباري-   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس شابا من ميثلون واقتحمت كفر راعي في محافظة جنين.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب محمد نعيرات بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر راعي، ودهمت عددا من المنازل وشنّت حملة احتجاز وتحقيق ميداني لعدد كبير من المواطنين.
 
 


