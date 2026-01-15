الاحتلال يدهم منازل في كفر راعي في محافظة جنين

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب محمد نعيرات بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه والعبث بمحتوياته.
وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر راعي، ودهمت عددا من المنازل وشنّت حملة احتجاز وتحقيق ميداني لعدد كبير من المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أممي يزور غزة
-
البرغوثي: جميع المكونات الفلسطينية وافقت على لجنة إدارة غزة
-
ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
شهيدان برصاص الاحتلال في غزة
-
اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى
-
أونروا: العائلات النازحة في غزة تواجه صعوبات بالحصول على مياه شرب نظيفة
-
الاحتلال يفجر منزل أسير في قباطية
-
أكسيوس: إدارة ترامب ستعلن الأربعاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة