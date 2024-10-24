الاحتلال يرتكب أبشع المجازر منذ 20 يوم في شمال غزة

ورغم القصف وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا، إلا أن الكثير من الفلسطينيين يرفضون مغادرة منازلهم، فيما يواصل الاحتلال محاصرة النازحين، والمرضى، والطواقم الطبية في مستشفيات الشمال.
عشرات الشهداء والجرحى في شوارع مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، ويحول الاحتلال دون نقلهم إلى المستشفيات، الذي يحاصرها، ويستهدف النازحين، والمرضى، والطواقم الطبية عند الدخول أو الخروج منها.
منطقة الصفطاوي تتعرض هي الأخرى لقصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف، كذلك الأحياء الغربية والشرقية لمخيم النصيرات.
وفا
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