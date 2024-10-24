الاحتلال يرتكب أبشع المجازر منذ 20 يوم في شمال غزة

الوكيل الإخباري- يتعرض شمال قطاع غزة منذ 20 يوما لأبشع المجازر، حيث يتعمد الاحتلال تهجير الفلسطينيين بشكل كامل، عبر تكثيف القصف الجوي والمدفعي، جوا وبرا، على المناطق السكنية، التي لم تعد بالأساس موجودة، وإخراج المستشفيات عن الخدمة، ومنع دخول امدادات الغذاء والدواء، ما فاقم كارثة المجاعة بصورة مخيفة.





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