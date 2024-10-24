 
الخميس 2024-10-24 11:23 ص
 

الاحتلال يرتكب أبشع المجازر منذ 20 يوم في شمال غزة

عمليات التهجير في شمال غزة
عمليات التهجير في شمال غزة
الخميس، 24-10-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-  يتعرض شمال قطاع غزة منذ 20 يوما لأبشع المجازر، حيث يتعمد الاحتلال تهجير الفلسطينيين بشكل كامل، عبر تكثيف القصف الجوي والمدفعي، جوا وبرا، على المناطق السكنية، التي لم تعد بالأساس موجودة، وإخراج المستشفيات عن الخدمة، ومنع دخول امدادات الغذاء والدواء، ما فاقم كارثة المجاعة بصورة مخيفة.

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ويواصل جيش الاحتلال نسف وإحراق منازل ومربعات سكنية في مخيم جباليا، ومنطقتي الصفطاوي والتوام، لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

ورغم القصف وحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا، إلا أن الكثير من الفلسطينيين يرفضون مغادرة منازلهم، فيما يواصل الاحتلال محاصرة النازحين، والمرضى، والطواقم الطبية في مستشفيات الشمال.

عشرات الشهداء والجرحى في شوارع مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا، ويحول الاحتلال دون نقلهم إلى المستشفيات، الذي يحاصرها، ويستهدف النازحين، والمرضى، والطواقم الطبية عند الدخول أو الخروج منها.

منطقة الصفطاوي تتعرض هي الأخرى لقصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف، كذلك الأحياء الغربية والشرقية لمخيم النصيرات.

وفا

 
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