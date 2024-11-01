الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر بحق عائلات في قطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ 392 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,259 شهيدا و 101,827 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
مدفعية جيش الاحتلال تقصف مخيم النصيرات وسط غزة
-
البرش: إسرائيل قتلت 1200 فلسطيني شمال غزة في 27 يوما
-
لجنة أممية تعقد اجتماعا لمنع الإبادة الجماعية في فلسطين
-
غارات إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان
-
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين في لبنان
-
4 شهداء بينهم طفل بقصف منزل جنوب غرب مدينة غزة
-
صندوق أممي: توقف آخر وحدة لحديثي الولادة بشمال غزة