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الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر بحق عائلات في قطاع غزة

مجازر الاحتلال في غزة
مجازر الاحتلال في غزة
الجمعة، 01-11-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و 186 إصابة خلال الــ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ 392 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,259 شهيدا و 101,827 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

بترا
 
gnews

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