الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر بحق عائلات قطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
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