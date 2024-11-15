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الاحتلال يرتكب ثلاثة مجازر بحق عائلات قطاع غزة

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة بغزة، ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيد و 120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

 

 
gnews

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