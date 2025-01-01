الاحتلال يرتكب مجزرتين في غزة خلال الــ48 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ453 على قطاع غزة، أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 45553 شهيدًا و 108379 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول 2023م.
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