الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة

وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و875 شهيدا، بالإضافة إلى 106 آلاف و454 مصابا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
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