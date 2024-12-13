 
الجمعة 2024-12-13 06:15 م
 

الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 13-12-2024 03:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و98 مصابا.اضافة اعلان


وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و875 شهيدا، بالإضافة إلى 106 آلاف و454 مصابا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
 
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