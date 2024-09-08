الاحتلال يرتكب 3 مجازر بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94761 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 33 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 145 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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