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الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

آثار الدمار في غزة
آثار الدمار في غزة
السبت، 21-12-2024 03:05 م
الوكيل الإخباري-  قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 3 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 21 شهيدا و 61 جريحا.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45227 شهيدا و107573 جريحا.

بترا
 
gnews

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