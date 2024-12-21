الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 45227 شهيدا و107573 جريحا.
بترا
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