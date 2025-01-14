الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 466 على القطاع إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 46 ألفا و 645 شهيدا و 110,012 إصابة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
بترا
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