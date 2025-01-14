 
الثلاثاء 2025-01-14 03:32 م
 

الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 14-01-2025 02:23 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و 281 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 466 على القطاع إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 46 ألفا و 645 شهيدا و 110,012 إصابة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية "مالية الأعيان" تُناقش استراتيجية وزارة السياحة وموازنتها

ن

المرأة والجمال أفضل طرق للحفاظ على لون شعرك المصبوغ لأطول فترة ممكنة

تعبيرية

أخبار محلية مباحثات أردنية جزائرية في مجال صيانة شبكات النقل الكهربائي

جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه

أخبار محلية الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

قلقل

المرأة والجمال نصائح فعّالة للحفاظ على ترطيب الشفاه في فصل الشتاء

ا

عربي ودولي الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع

الشهيد المعتقل معتز أبو زنيد رحمه الله

فلسطين جريمة طبية ممنهجة ارتكبها الاحتلال بحق الشهيد المعتقل معتز أبو زنيد بهدف تصفيته

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2024 ودفع المبالغ ‏المعلنة فيها



 




الأكثر مشاهدة