الاحتلال يرتكب 4 مجازر بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 40602 شهيد، و93855 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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