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الاحتلال يرتكب 4 مجازر بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

غزة
غزة
الخميس، 29-08-2024 11:53 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 مصابا خلال 24 ساعة.اضافة اعلان


وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 40602 شهيد، و93855 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
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