الاحتلال يرتكب 4 مجازر بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر بالقطاع، وصل منها للمستشفيات 68 شهيدا و77 مصابا خلال 24 ساعة. اضافة اعلان





وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 40602 شهيد، و93855 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.