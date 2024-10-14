الاحتلال يرتكب 4 مجازر في غزة خلال يوم

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 374 على القطاع، الى أنه لا زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,289 شهيدا و 98,684 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
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