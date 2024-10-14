الاحتلال يرتكب 4 مجازر في غزة خلال يوم

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 62 شهيدا و 220 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 374 على القطاع، الى أنه لا زال العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.