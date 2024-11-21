الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 412 على القطاع، إن "العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان لتصل إلى 44056 شهيدًا و 104268 مصابا.
بترا
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