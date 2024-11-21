 
الخميس 2024-11-21 04:45 م
 

الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

قصف منازل المدنيين في غزة
قصف منازل المدنيين في غزة
الخميس، 21-11-2024 03:51 م
الوكيل الإخباري-  ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، نتج عنها ارتقاء 71 شهيدا وإصابة 176 شخصا.اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 412 على القطاع، إن "العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، مشيرة الى ارتفاع حصيلة العدوان لتصل إلى 44056 شهيدًا و 104268 مصابا.

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فلسطين الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة



 


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