الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 44976 شهيدا و 106759جريحا.
بترا
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