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الاحتلال يرتكب 5 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 15-12-2024 02:27 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية خمس مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و 135جريحا.اضافة اعلان


وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 44976 شهيدا و 106759جريحا.

بترا
 
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