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الاحتلال يرتكب 5 مجازر في قطاع غزة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 02:50 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى استشهاد 48 فلسطينيا وإصابة أكثر من 200.اضافة اعلان


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 426 يوما على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 44580 شهيدا و105739 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023.

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