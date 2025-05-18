الاحتلال يرصد قذيفتين أطلقتا من غزة

06:17 م

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، رصد إطلاق قذيفتين من وسط غزة نحو كيبوتس كيسوفيم في جنوب إسرائيل على الحدود مع القطاع الفلسطيني المحاصر. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال في بيان "تم رصد إطلاق قذيفتين من وسط قطاع غزة باتجاه أراضي الدولة، تم اعتراض إحداهما، بينما سقطت الأخرى في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات".