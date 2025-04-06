الأحد 2025-04-06 10:43 م
 

الاحتلال يرصد 10 صواريخ اطلقت من قطاع غزة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 09:34 م
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من قطاع غزة وتم اعتراض معظمها.اضافة اعلان


وذكرت وزارة جيش الاحتلال في منشور لها عبر منصة "إكس" أن صافرات الإنذار دوت في جنوب إسرائيل.
 
gnews

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