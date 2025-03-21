الجمعة 2025-03-21 11:37 ص
 

الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان

الحرم الإبراهيمي
الحرم الإبراهيمي
 
الجمعة، 21-03-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه؛ حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية.اضافة اعلان


وقال نجم في يبان صدر عنه، مساء الخميس، إن الوزارة رفضت استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته.

وطالب نجم، المجتمع الدولي، بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجا دائما وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.
 
 
gnews

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فلسطين الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للجمعة الثالثة في رمضان



 
 





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