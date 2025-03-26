الأربعاء 2025-03-26 04:25 م
 

الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين لإحياء ليلة القدر

الحرم الإبراهيمي الشريف
الحرم الإبراهيمي
 
الأربعاء، 26-03-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   - أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، للفلسطينيين بشكل كامل، بما في ذلك أروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما كان يتم في ليلة القدر المباركة، كل عام.

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وأوضح نجم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل رفضه فتح الباب الشرقي للحرم للمرة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، ويكتفي بفتح بعض أقسام الحرم أمام المسلمين دون تسليم إدارة "الإبراهيمي" بالكامل، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الفلسطينيين في إدارة هذا المكان المقدس.

 
gnews

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