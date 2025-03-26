الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين لإحياء ليلة القدر
الأربعاء، 26-03-2025
02:51 م
https://www.alwakeelnews.com/story/725399
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الوكيل الإخباري-
- أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، للفلسطينيين بشكل كامل، بما في ذلك أروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما كان يتم في ليلة القدر المباركة، كل عام.
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وأوضح نجم، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يواصل رفضه فتح الباب الشرقي للحرم للمرة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، ويكتفي بفتح بعض أقسام الحرم أمام المسلمين دون تسليم إدارة "الإبراهيمي" بالكامل، وهو ما يعد انتهاكا واضحا لحقوق الفلسطينيين في إدارة هذا المكان المقدس.