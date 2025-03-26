الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي للفلسطينيين لإحياء ليلة القدر

الوكيل الإخباري- - أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، للفلسطينيين بشكل كامل، بما في ذلك أروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما كان يتم في ليلة القدر المباركة، كل عام.

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