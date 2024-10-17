الاحتلال يرفع حالة التأهب داخل السجون

وأعلنت هيئة البث الرسمية العبرية نقلا عن جيش الاحتلال باغتيال السنوار فيما أوعز نتنياهو لمكتبه بمراسلة أهالي المحتجزين أن عملية اغتيال السنوار كانت دقيقة ولا يوجد أي خسائر بين الرهائن.
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