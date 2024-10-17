 
الخميس 2024-10-17 06:44 م
 
 

الاحتلال يرفع حالة التأهب داخل السجون

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الخميس، 17-10-2024 05:39 م

الوكيل الإخباري-   رفعت إدارة سجون الاحتلال حالة التأهب داخل السجون تحسبا لمواجهات أو تظاهرات من الأسرى الفلسطينيين في أعقاب إعلان اغتيال السنوار.

اضافة اعلان


وأعلنت هيئة البث الرسمية العبرية نقلا عن جيش الاحتلال باغتيال السنوار فيما أوعز نتنياهو لمكتبه بمراسلة أهالي المحتجزين أن عملية اغتيال السنوار كانت دقيقة ولا يوجد أي خسائر بين الرهائن.

 
gnews

أحدث الأخبار

السنوار

فلسطين اعلام عبري: السنوار استشهد فجر اليوم

العيسوي يعزي العدوان والطبيشي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي العدوان والطبيشي

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

اللواء الركن الحنيطي

أخبار محلية الحنيطي يحضر جانبا من ندوة تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي نظيرته الرومانية

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يرفع حالة التأهب داخل السجون

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الأردن 4% في النصف الأول من 2024

يحيى السنوار

فلسطين هيئة البث الاسرائيلي تؤكد استشهاد السنوار



 


الأكثر مشاهدة