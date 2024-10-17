الاحتلال يرفع حالة التأهب داخل السجون

الوكيل الإخباري- رفعت إدارة سجون الاحتلال حالة التأهب داخل السجون تحسبا لمواجهات أو تظاهرات من الأسرى الفلسطينيين في أعقاب إعلان اغتيال السنوار.

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