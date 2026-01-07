الأربعاء 2026-01-07 10:27 م

الاحتلال يزعم: استهدفنا عنصراً في حماس عقب تعرض القوات لإطلاق نار

الأربعاء، 07-01-2026 09:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان تنفيذ ضربة استهدفت ما قال إنه أحد عناصر حركة حماس في شمال قطاع غزة، وذلك عقب ادعائه تعرض قواته لإطلاق نار.اضافة اعلان


وقال البيان إن ما وصفه بـ"إطلاق نار من قبل عناصر من حماس يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن قواته ردت باستهداف العنصر الذي زعم أنه كان ينشط ضد قوات الاحتلال في شمال القطاع.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني متكرر واستمرار استهداف مواقع وأفراد فلسطينيين، في ظل تحذيرات من تقويض الاتفاق وزيادة التوتر على الأرض.

ولم يقدم الاحتلال حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو نتائجه، فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن الرواية الإسرائيلية تستخدم لتبرير استمرار العدوان والخروقات بحق قطاع غزة.

