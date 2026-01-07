الاحتلال يزعم: استهدفنا عنصراً في حماس عقب تعرض القوات لإطلاق نار

وقال البيان إن ما وصفه بـ"إطلاق نار من قبل عناصر من حماس يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن قواته ردت باستهداف العنصر الذي زعم أنه كان ينشط ضد قوات الاحتلال في شمال القطاع.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني متكرر واستمرار استهداف مواقع وأفراد فلسطينيين، في ظل تحذيرات من تقويض الاتفاق وزيادة التوتر على الأرض.
ولم يقدم الاحتلال حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف أو نتائجه، فيما تؤكد مصادر فلسطينية أن الرواية الإسرائيلية تستخدم لتبرير استمرار العدوان والخروقات بحق قطاع غزة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة
-
نتنياهو: سنعيد النقب إلى إسرائيل باستيطان غير مسبوق
-
أزمة صحية خطيرة في غزة: نقص حاد في المستهلكات المخبرية يهدد حياة المرضى
-
تسرب "مواد خطرة" بعد انهيار جزئي لمصنع في الكيان
-
إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال جامعة بيرزيت في الضفة
-
استشهاد مواطن فلسطيني برصاص مسيرة للاحتلال في خان يونس
-
بن غفير: يجب إعدام مروان البرغوثي
-
4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال