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الاحتلال يستخدم ذوي أحد المحاصرين في طولكرم كدروع بشرية

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 26-10-2024 08:36 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، باقتحام عدد من آليات الاحتلال المدينة من مدخلها الغربي، باتجاه شارع نابلس المحاذي لمخيم نور شمس.

وأضافت ان قوات الاحتلال حاصرت احد المنازل في حارة السلام القريبة من مخيم نور شمس، واستهدفته بعدة قذائف "انيرجا" دون معرفة مصير من يتواجد داخله.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الى حارة السلام وفرضت حصارا مشددا عليها.

وافادت المصادر  بأن جنود الاحتلال استدعوا والد ووالدة احد الشبان المحاصرين واستخدموهما كدروع بشرية للضغط على نجلهما لتسليم نفسه.

وفا
 
gnews

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