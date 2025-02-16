الاحتلال يستدعي الأسيرين المحررين عطون من صور باهر بالقدس

وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلمت الأسيرين المحررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.
يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرين عطون ضمن إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اعتقال دام عامين ونصف العام، علما أنهما محكومان بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام.
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