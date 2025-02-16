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الاحتلال يستدعي الأسيرين المحررين عطون من صور باهر بالقدس

أسرى محررين
أسرى محررين
الأحد، 16-02-2025 03:48 م
الوكيل الإخباري-   استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الأسيرين المحررين عصام عماد عطون، ومحمد علي عطون، من بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، لمراجعة مخابراتها.اضافة اعلان


وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسلمت الأسيرين المحررين بلاغين لمراجعة مخابراتها.
يذكر أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرين عطون ضمن إطار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اعتقال دام عامين ونصف العام، علما أنهما محكومان بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام.
 
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