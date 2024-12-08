الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة

وطالبت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، بالحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وتزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية والإمدادات الطبية والوقود وجميع الخدمات اللوجستية والإجلاء الآمن للجرحى.
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