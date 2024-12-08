الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة

الوكيل الإخباري- -قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال استهدف مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 مرضى في المستشفى، أحدهم إصابته خطيرة.

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