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الاحتلال يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال غزة

غزة
غزة
الأحد، 08-12-2024 08:52 م

الوكيل الإخباري-   -قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال استهدف مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 مرضى في المستشفى، أحدهم إصابته خطيرة.

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وطالبت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، بالحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وتزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية والإمدادات الطبية والوقود وجميع الخدمات اللوجستية والإجلاء الآمن للجرحى.

 
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