الاحتلال يستهدف منزلا غرب جنين بصواريخ محمولة على الكتف

08:59 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ محمولة على الكتف باتجاه منزل في بلدة برقين غرب جنين، تحصن داخله مجموعة من المقاومين". اضافة اعلان





وأضافت: المقاومون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.