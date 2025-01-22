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الاحتلال يستهدف منزلا غرب جنين بصواريخ محمولة على الكتف

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن "قوات الاحتلال أطلقت 4 صواريخ محمولة على الكتف باتجاه منزل في بلدة برقين غرب جنين، تحصن داخله مجموعة من المقاومين".اضافة اعلان


وأضافت: المقاومون يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال ويرفضون تسليم أنفسهم.
 
gnews

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