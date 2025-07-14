الإثنين 2025-07-14 06:00 م
 

الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 14-07-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري- اتهم مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة تعطيش ممنهجة" ضد سكان القطاع، بعد استهدافه أكثر من 112 نقطة لتعبئة المياه وتدمير 720 بئرا، ما حرم أكثر من 1.25 مليون شخص من المياه النظيفة.

اضافة اعلان


وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال تعمد استهداف مدنيين في طوابير المياه، كان آخرها مجزرة شمال غرب مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 12 شهيدا، بينهم 8 أطفال، كما أدى منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه والصرف الصحي إلى تفاقم الأزمات الصحية والبيئية.


وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"حرب التعطيش" وضمان وصول المياه والوقود إلى السكان، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

معدن البالاديوم

أسواق ومال صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟

ب

أخبار محلية الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال وجنوب غزة

صورة تعبيرية

منوعات 225 شمساً في جرم واحد .. ولادة ثقب أسود يهز مفاهيم الفيزياء

ب

أخبار محلية عبور 1500 شاحنة يوميا عبر مركز حدود جابر

ا

فلسطين الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

جانب من الاجتماع

شؤون برلمانية لضمان العدالة الوظيفية .. توصيات نيابية بمراجعة التقييم والاختيار

جانب من الجولة

شؤون برلمانية لجنة العمل النيابية تُنهي جولتها الميدانية في العقبة

ل

اقتصاد محلي اللجنة التحضيرية الاقتصادية الأردنية السورية تعقد اجتماعها في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة