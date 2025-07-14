الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال تعمد استهداف مدنيين في طوابير المياه، كان آخرها مجزرة شمال غرب مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 12 شهيدا، بينهم 8 أطفال، كما أدى منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه والصرف الصحي إلى تفاقم الأزمات الصحية والبيئية.
وأكد أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإيقاف ما وصفه بـ"حرب التعطيش" وضمان وصول المياه والوقود إلى السكان، وفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
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