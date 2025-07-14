الاحتلال يستهدف 112 نقطة لتعبئة المياه ويدمر 720 بئراً في غزة

الوكيل الإخباري- اتهم مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة تعطيش ممنهجة" ضد سكان القطاع، بعد استهدافه أكثر من 112 نقطة لتعبئة المياه وتدمير 720 بئرا، ما حرم أكثر من 1.25 مليون شخص من المياه النظيفة.

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وأشار المكتب، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن الاحتلال تعمد استهداف مدنيين في طوابير المياه، كان آخرها مجزرة شمال غرب مخيم النصيرات التي راح ضحيتها 12 شهيدا، بينهم 8 أطفال، كما أدى منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه والصرف الصحي إلى تفاقم الأزمات الصحية والبيئية.