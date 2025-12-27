الأحد 2025-12-28 12:46 ص

الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة

ب
أرشيفية
السبت، 27-12-2025 11:11 م

الوكيل الإخباري- قال تقرير لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للحالة الصحفية الفلسطينية لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية، بل أخذ بعدًا أكثر وحشية تمثل باستهداف عائلات الصحفيين وأقاربهم، في محاولة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات.

اضافة اعلان


ووفقا لرصد وتوثيق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بات استهداف عائلات الصحفيين نمطًا ممنهجًا ومتكررًا خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، راح ضحيته نحو 706 من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، مشيرة الى ان الاستهداف لم يكن حوادث عرضية بل ناتجة عن ظروف الحرب.


وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام في بيان اليوم السبت، إن استهداف عائلات الصحفيين الفلسطينيين خلال الأعوام 2023–2025 "يكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربًا شاملة على الحقيقة، لا تفرّق بين الكاميرا والطفل، ولا بين القلم والبيت".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول إطلاق النار في نفق الدوار الرابع

ل

فلسطين اتحاد بلديات غزة يحذر من مخاطر انتشار الأوبئة

ل

أخبار محلية 250 مهندسا يؤدون القسم القانوني

ل

أخبار محلية متصرف الأغوار الشمالية يدعو لاستمرار جاهزية البلديات

ب

الطقس الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي والمناطق الأكثر تأثرا

ا

عربي ودولي اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن الصومال الأحد

ب

فلسطين الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة

ل

أخبار محلية بلاغ حول إطلاق عيارات نارية في نفق الدوار الرابع.. والأمن يحقق



 






الأكثر مشاهدة