الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة

ووفقا لرصد وتوثيق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بات استهداف عائلات الصحفيين نمطًا ممنهجًا ومتكررًا خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، راح ضحيته نحو 706 من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، مشيرة الى ان الاستهداف لم يكن حوادث عرضية بل ناتجة عن ظروف الحرب.
وقال رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام في بيان اليوم السبت، إن استهداف عائلات الصحفيين الفلسطينيين خلال الأعوام 2023–2025 "يكشف بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربًا شاملة على الحقيقة، لا تفرّق بين الكاميرا والطفل، ولا بين القلم والبيت".
