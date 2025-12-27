الاحتلال يستهدف 706 من عائلات الصحفيين في غزة

الوكيل الإخباري- قال تقرير لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للحالة الصحفية الفلسطينية لم يقتصر على القتل المباشر أو الإصابة أو الاعتقال أو المنع من التغطية، بل أخذ بعدًا أكثر وحشية تمثل باستهداف عائلات الصحفيين وأقاربهم، في محاولة لتحويل العمل الصحفي إلى عبء يدفع ثمنه الأبناء والزوجات والآباء والأمهات.

ووفقا لرصد وتوثيق لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بات استهداف عائلات الصحفيين نمطًا ممنهجًا ومتكررًا خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، راح ضحيته نحو 706 من عائلات الصحفيين في قطاع غزة، مشيرة الى ان الاستهداف لم يكن حوادث عرضية بل ناتجة عن ظروف الحرب.