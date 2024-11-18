الاحتلال يستولي على مضخات مياه في خربة "الدير"

وأفاد رئيس مجلس قروي عين البيضا عمر فقهاء، بأن الاحتلال استولى على أربع مضخات مياه موضوعة على عدة الينابيع في خربة الدير للمواطن الفلسطيني، محمد فايز دراغمة، تستخدم لري المحاصيل المروية المزروعة في تلك المنطقة.
وفي سياق متصل، قال محمد صوافطة، أحد المزارعين في الدير، إن الاحتلال، استولى على مضخات مياه، وطاقة شمسية تستخدم لتشغيل تلك المضخات، مما يجعل قرابة 600 دونم، مزروعة بالعنب، والذرة، دون مصدر مياه .
يذكر أن خربة الدير هي إحدى المناطق الحدودية التي يستغلها الفلسطينيون في زراعة أراضيها، مستفيدين من تواجد الينابيع فيها.
وكان المستوطنون بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، استولوا العام الماضي على شبكات مياه للفلسطينيين في المنطقة.
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