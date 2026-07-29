الاحتلال يستولي على نحو 200 دونم في جنين

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأوامر تستهدف في معظمها أراضي مصنفة (ج)، فيما تمتد 3 منها إلى مناطق مصنفة (أ)، معتبرة أن ذلك يعكس تجاوزا للتقسيمات التي أقرها اتفاق أوسلو للسلام، ويؤشر إلى تنفيذ بنية تحتية عسكرية تخدم التوسع الاستيطاني، بما في ذلك ربط موقعي "نوعاه" و"عيمك دوتان" الاستعماريين.
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