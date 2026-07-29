الاحتلال يستولي على نحو 200 دونم في جنين

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 200 دونم من أراضي محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، بموجب 15 أمرا عسكريا، خصص معظمها لشق وتوسعة طرق عسكرية بطول يتجاوز 11 كيلومترا، إضافة إلى إقامة موقع عسكري جديد في بلدة اليامون.

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