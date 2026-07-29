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الاحتلال يستولي على نحو 200 دونم في جنين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان
جيش الاحتلال
 
الأربعاء، 29-07-2026 02:11 م

الوكيل الإخباري-    كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأربعاء، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على نحو 200 دونم من أراضي محافظة جنين، شمالي الضفة الغربية، بموجب 15 أمرا عسكريا، خصص معظمها لشق وتوسعة طرق عسكرية بطول يتجاوز 11 كيلومترا، إضافة إلى إقامة موقع عسكري جديد في بلدة اليامون.

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وأوضحت الهيئة في بيان، أن الأوامر تستهدف في معظمها أراضي مصنفة (ج)، فيما تمتد 3 منها إلى مناطق مصنفة (أ)، معتبرة أن ذلك يعكس تجاوزا للتقسيمات التي أقرها اتفاق أوسلو للسلام، ويؤشر إلى تنفيذ بنية تحتية عسكرية تخدم التوسع الاستيطاني، بما في ذلك ربط موقعي "نوعاه" و"عيمك دوتان" الاستعماريين.

 
 


gnews

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