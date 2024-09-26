الاحتلال يستولي على 8 دونمات من أراضي محافظة أريحا والأغوار

11:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/704262 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على مساحة 8 دونمات من اراضي المواطنين في "قرية فصايل" في محافظة أريحا والأغوار، بموجب أمر عسكري. اضافة اعلان





وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاستيلاء على الثمانية دونمات، يهدف إلى إضافة مقطع لطريق أمني جديد يربط مستعمرة "تومر" جنوب فصايل في محافظة أريحا بشارع رقم 90.



وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن هذا الأمر العسكري لوضع اليد هو الثامن في شهر أيلول الجاري، في تصاعد كبير لعمليات نزع ملكية الأراضي بحجة الأغراض العسكرية والأمنية في الفترة الأخيرة.