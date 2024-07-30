 
الثلاثاء 2024-07-30 01:19 م
 
 

الاحتلال يسحب قوات من الضفة والقطاع ويدفع بها إلى بيت ليد

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
الثلاثاء، 30-07-2024 12:18 م

 

الوكيل الاخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سحب قوات من الضفة الغربية كما سحب قوات من لواء ناحل من قطاع غزة، ودفع بتلك القوات إلى معسكر بيت ليد.
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