الاحتلال يسحب قوات من الضفة والقطاع ويدفع بها إلى بيت ليد

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697892 الوكيل الاخباري- ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سحب قوات من الضفة الغربية كما سحب قوات من لواء ناحل من قطاع غزة، ودفع بتلك القوات إلى معسكر بيت ليد. اقرأ أيضاً مصادر عبرية: 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات في غزة الأونروا: نحو ألف إصابة أسبوعية بالتهاب الكبد في غزة لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاق معتقل سدي تيمان هآرتس: 48 أسيرا فلسطينيا استشهدوا بسجون إسرائيل منذ بداية الحرب مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الأقصى قوات الاحتلال تنسحب من المناطق الشرقية بخان يونس 9 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة وخان يونس الاحتلال ينفذ عمليات هدم ببلدة بيت عوا في الخليل الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة دورا جنوبي الخليل