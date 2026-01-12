الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية

02:13 م

الوكيل الإخباري- سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بهدم عشرات المنازل في قرية العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة.





وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في العيسوية، في بيان، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم من بلدية الاحتلال في القدس اقتحمت القرية، وصوّرت عددًا من المباني ومنازل المواطنين، قبل أن تُسلّم إخطارات هدم لعشرات المنازل بحجة البناء دون ترخيص.



وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال منزلًا في بلدة شقبا غرب مدينة رام الله.



وذكر مجلس بلدي شقبا، في بيان، أن قوات الاحتلال، برفقة جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وشرعت بهدم منزل يؤوي 6 أفراد، بذريعة البناء غير المرخص.



كما شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينيًا بزعم أنهم مطلوبون.



وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال.

