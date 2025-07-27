الاحتلال يسلم مفتي القدس قرارا بالإبعاد عن "الأقصى" لمدة أسبوع قابل للتجديد

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الوكيل الإخباري- استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، للتحقيق، وسلمته قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابل للتجديد. اضافة اعلان





وقال المفتي الشيخ محمد حسين في بيان له إن الاحتلال استدعاه صباح اليوم للتحقيق في مركز أمني تابع للاحتلال بالبلدة القديمة، وذلك عقب إلقائه خطبة الجمعة الماضية التي استنكر فيها سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسلمه قرارًا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، مع إمكانية تجديد القرار.