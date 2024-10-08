الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس

وقالت مصادر، إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على حواجز دير شرف، والمربعة، وعورتا، ما خلق أزمة للمركبات للخارجة من نابلس.
وتشهد الحواجز تشديدات عسكرية في أغلب الأوقات، مما يعيق تنقلات المواطنين، ووصولهم إلى أماكن عملهم في باقي مدن الضفة الغربية.
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