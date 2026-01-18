الأحد 2026-01-18 03:38 م

الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي
 
الأحد، 18-01-2026 02:02 م
الوكيل الإخباري-   شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الغربية من مدينة سلفيت، حيث نصبت حواجز عسكرية وأعاقت حركة تنقل المواطنين.


وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال أقامت صباح اليوم، حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة دير بلوط، إضافة إلى حاجز آخر قرب بلدة قراوة بني حسان، ما تسبب بأزمة مرورية وعرقلة تنقل المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حارس، وبلدتي بديا وقراوة بني حسان، وجابت شوارعها، وسط انتشار مكثف للجنود، دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التصعيد المتواصل الذي تنفذه قوات الاحتلال على محافظة سلفيت، وما يرافقه من تضييق على المواطنين وتقييد لحركتهم بشكل يومي.
 
 


