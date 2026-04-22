الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق

في جنين، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل عدة بلدات، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين تمتد بين جنين ونابلس، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. كما نشرت آليات عسكرية وفرق مشاة عند مداخل بلدات عرابة وعجة وجبع، ومحيط مستعمرة ترسلة.
وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية الفندقومية جنوب جنين، وهو أيسم سليمان رباع، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بحسب ما أفاد نادي الأسير.
وفي نابلس، اعتُقل الفلسطيني وائل القوقا فجر الأربعاء، عقب اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة شارع سفيان وسط المدينة.
أما في القدس، فأغلقت قوات الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية وشددت إجراءاتها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.
وفي قلقيلية، أعاقت القوات حركة المواطنين شرق المدينة بعد اقتحام قرية كفر لاقف وإغلاق البوابة الحديدية على مدخلها الرئيسي، كما اقتحمت فجر اليوم بلدات حبلة وقرى راس طيرة ووادي أرشا جنوب قلقيلية دون تسجيل اعتقالات.
وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون قرية الفندق شرق قلقيلية، ورفعوا أعلامًا إسرائيلية على امتداد الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس.
