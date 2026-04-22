الأربعاء 2026-04-22 09:57 ص

الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق

الأربعاء، 22-04-2026 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع إغلاقات للطرق وعمليات اقتحام واعتقالات.

في جنين، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل عدة بلدات، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين تمتد بين جنين ونابلس، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا. كما نشرت آليات عسكرية وفرق مشاة عند مداخل بلدات عرابة وعجة وجبع، ومحيط مستعمرة ترسلة.


وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من قرية الفندقومية جنوب جنين، وهو أيسم سليمان رباع، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، بحسب ما أفاد نادي الأسير.


وفي نابلس، اعتُقل الفلسطيني وائل القوقا فجر الأربعاء، عقب اقتحام منزله وتفتيشه في منطقة شارع سفيان وسط المدينة.


أما في القدس، فأغلقت قوات الاحتلال عددًا من الشوارع الرئيسية وشددت إجراءاتها، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل الفلسطينيين.


وفي قلقيلية، أعاقت القوات حركة المواطنين شرق المدينة بعد اقتحام قرية كفر لاقف وإغلاق البوابة الحديدية على مدخلها الرئيسي، كما اقتحمت فجر اليوم بلدات حبلة وقرى راس طيرة ووادي أرشا جنوب قلقيلية دون تسجيل اعتقالات.


وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون قرية الفندق شرق قلقيلية، ورفعوا أعلامًا إسرائيلية على امتداد الشارع الرئيسي الواصل بين قلقيلية ونابلس.

 
 


الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إن إيران "تنهار ماليا" جراء إغلاق مضيق هرمز

الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

عربي ودولي الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

فنان قدير دخل في الغيبوبة من جديد.. وابنه يكشف وضعه (صورة)

فن ومشاهير فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة تعقب الشحن فورتكسا أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

عربي ودولي 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي

الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

عربي ودولي الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم



 
 






