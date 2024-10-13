الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على حاجزي عورتا ودير شرف في نابلس

وقالت مصادر إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما أدى إلى أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.
ويعاني الفلسطينيين من ويلات الحواجز المحيطة بنابلس، الأمر الذي أعاق تنقلاتهم، وأثر سلبا على حياتهم اليومية.
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