 
الأحد 2024-10-13 12:22 م
 

الاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية على حاجزي عورتا ودير شرف في نابلس

الاحتلال يشدد إجراءاته الأمنية في نابلس
الاحتلال يشدد إجراءاته الأمنية في نابلس
الأحد، 13-10-2024 10:52 ص
الوكيل الإخباري-  شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إجراءاتها العسكرية على حاجزي عورتا، ودير شرف غرب نابلس.اضافة اعلان


وقالت مصادر إن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجزين، ما أدى إلى أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

ويعاني الفلسطينيين من ويلات الحواجز المحيطة بنابلس، الأمر الذي أعاق تنقلاتهم، وأثر سلبا على حياتهم اليومية.
 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور الصيدلي الراحل نايف ضيف الله الشواقفه

نعـي فـاضل الدكتور الصيدلي نايف الشواقفه في ذمة الله

تعبيرية

طب وصحة فائدة لم تكن بالحسبان لقشر الرمان!

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لما تبقى من مسجد كفر تبنيت إثر غارة إسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل تستهدف مسجداً عمره 100 عام جنوب لبنان وتدمّره بالكامل

نموذج صاروخ ثاد في معرض اليابان للفضاء الجوي في طوكيو، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2016

عربي ودولي إسرائيل قررت بالفعل نوع الرد ضد إيران .. وتنسيق مستمر مع واشنطن

تعبيرية

اقتصاد محلي كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن؟

تعبيرية

خاص بالوكيل نقابة المحامين تعلن 26 الشهر الحالي موعدا للامتحان التحريري لدورة تشرين الأول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

تعبيرية

أخبار محلية 3 تصرفات تجعلك عرضة لهجوم الكلاب الضالة



 


الأكثر مشاهدة