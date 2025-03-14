الاحتلال يشدد قيوده على وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال عزّز من تواجده على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس، ودقّق في هويات المواطنين الفلسطينيين، ومنع من هم دون سن 55 عاما من الرجال و50 عاما من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس. كما منع المواطنين الفلسطينيين من محافظتي جنين وطولكرم من المرور، ورغم ذلك توافد آلاف المصلين منذ صباح اليوم، إلى الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.
وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى؛ بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ودققت في هويات الشبان على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى، ومنعت عددا منهم من الدخول.
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