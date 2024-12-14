الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام حركة الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.
ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام تنقلات الفلسطينيين ، إذ يفصل الحاجز مدينة طوباس عن الأغوار الشمالية، وهو منفذ أساسي للفلسطينيين في تنقلاتهم، ونقل بضائعهم إلى الأسواق.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
خمسة شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب غزة
-
شهيدة وعدة إصابات بينها خطيرة في قصف الاحتلال غزة وجباليا
-
الخليل: الاحتلال يقتحم جامعتي الخليل وبوليتكنيك فلسطين
-
مستعمرون يستولون على 25 رأس بقر شرق طوباس
-
طلاب وأساتذة يغلقون مكتبة في جامعة نيويورك احتجاجاً على العدوان على غزة
-
قطر تدين بأشد العبارات مجزرة النصيرات الشنيعة في غزة
-
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طولكرم
-
سوليفان: قريبون من التوصل إلى صفقة تبادل في غزة