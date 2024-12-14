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الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-12-2024 02:56 م
الوكيل الإخباري-   شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على الحاجز أمام حركة الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية.

ويشهد الحاجز منذ أكثر من عام تشديدات عسكرية، وإغلاقات متكررة أمام تنقلات الفلسطينيين ، إذ يفصل الحاجز مدينة طوباس عن الأغوار الشمالية، وهو منفذ أساسي للفلسطينيين في تنقلاتهم، ونقل بضائعهم إلى الأسواق.

وفا
 
gnews

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